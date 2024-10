Timothée Chalamet a New York a sorpresa fra decine dei suoi sosia New York, 28 ott. (askanews) - Timothée Chalamet ha suscitato l'entusiasmo delirante dei suoi fan presentandosi a New York a una gara che riuniva i suoi sosia a Washington Square Park. I doppi del giovane attore vestivano costumi dai suoi film più celeri, da "Wonka" a "Dune". Fonte Afp/ESN/Drew Praskovich