Tilda Swinton sul red carpet a Venezia per "Broken English" Venezia, 30 ago. (askanews) - Elegantissima Tilda Swinton in completo bianco sul red carpet di Venezia, dove è arrivata coi colleghi britannici Suki Waterhouse, Sophia Di Martino e George MacKay per la prima di "Broken English" all'82 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Diretto da Jane Pollard e Iain Forsyth, il documentario presentato fuori concorso racconta la storia della cantante e icona britannica Marianne Faithfull, scomparsa lo scorso gennaio.