TIC Festival, Sberna: diritto a benessere psicologico Roma, 4 apr. (askanews) - Il benessere psicologico è un diritto. E' il messaggio che arriva forte anche dall'intervento al TIC Festival in svolgimento a Terni della vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna. Per Sberna, in sintesi, il benessere psicologico, come diritto fondamentale di ogni cittadino, implica che l'accesso a risorse e servizi per il supporto psicofisico di ciascun individuo debba essere tutelato dalla società e dalle istituzioni. Il Parlamento Europeo e l'Ordine Nazionale degli Psicologi ne hanno così parlato durante il panel di apertura della terza edizione del Tic Festival, esponendo le aspettative, i desideri e i bisogni delle nuove generazioni, interrogandosi sul ruolo che possono svolgere i social media e sull'impatto che hanno sui giovani.