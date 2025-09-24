Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda 4 ottobre festa nazionaleAttacco FlotillaUcraina Russia
Acquista il giornale
VideoThunberg ad Albanese: "Gli attacchi alla Flotilla una tattica intimidatoria"
24 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Thunberg ad Albanese: "Gli attacchi alla Flotilla una tattica intimidatoria"

Thunberg ad Albanese: "Gli attacchi alla Flotilla una tattica intimidatoria"

"Siamo molto determinati a proseguire, nulla che ci fermera'"