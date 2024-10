Thailandia, corsa per salvare elefanti e altri animali dall'alluvione Thailandia, 4 ott. (askanews) - Elefanti, cani e gatti dell'Elephant Nature Park di Chiang Mai, nel Nord della Thailandia, cercano riparo dal rapido innalzamento delle acque in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito il Paese. Il video è stato pubblicato online dal direttore del parco con la richiesta al governo di inviare "aiuti urgenti" per eacuare tutti gli animali in pericolo. Uno dei funzionari della struttura ha riferito alla France Presse che oltre ai 126 elefanti, c'erano circa 5.000 animali - tra cui cani, gatti, mucche, maiali e conigli - che sono rimasti bloccati nel parco allagato. Finora 117 elefanti sono stati messi in salvo e trasportati su un terreno rialzato.