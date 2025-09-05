Tesla offre 1.000 miliardi a Musk per centrare prossimi obiettivi Roma, 5 set. (askanews) - La casa automobilistica Tesla ha proposto un nuovo accordo retributivo per il suo amministratore delegato Elon Musk. Il valore del pacchetto potrebbe essere di circa 1.000 miliardi di dollari. La proposta stabilisce una serie di ambiziosi parametri di riferimento che Musk deve soddisfare per ottenere l'intero compenso, tra cui l'espansione del business dei robotaxi di Tesla e l'aumento del valore di mercato dell'azienda ad almeno 8.500 miliardi di dollari. Il piano mira a mantenere l'attenzione di Musk su Tesla mentre quest'ultima persegue la crescita in nuovi mercati, tra cui la robotica e l'intelligenza artificiale. Se approvato, la partecipazione di Musk nell'azienda salirebbe al 25%. Il piano di pagamento si estende su 10 anni. Sul premercato le azioni di Tesla stanno guadagnando il 2,3%.