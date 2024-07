Territorio, Paparella (Remtech): moltiplicare buone pratiche Roma, 6 lug. (askanews) - "Moltiplicare le buone pratiche ed i casi di successo è il passo successivo in chiave di supporto fattivo per i territori ed il Paese tutto". Lo ha dichiarato Silvia Paparella, consigliere delegato di Ferrara Expo e General manager RemTech Expo, in occasione del convegno su "Governance del territorio. Conoscenza, prevenzione, rischi e ricostruzione" organizzato da RemTech Expo (Ferrara), dalla Regione Campania, dai dipartimenti dell'Università Federico II Distar e Dicea, dagli ordini nazionali degli Ingegneri e dei Geologi, a Napoli nei saloni dell'ex facoltà di Economia in via Partenope. .