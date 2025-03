Terremoto Myanmar: Si scava per liberare mamma e figlio dalle macerie Naypyidaw, 28 mar. (askanews) - I soccorritori cercano di estrarre dalle macerie una madre e il suo bambino rimasti intrappolati in un edificio parzialmente crollato a Naypyidaw. Madre e figlio sono bloccato dal crollo del piano terra, sebbene i tre piani superiori dell'edificio siano rimasti in piedi. La scossa superficiale di magnitudo 7,7 ha colpito a nord-ovest della città di Sagaing nel Myanmar centrale, ed è stata seguita pochi minuti dopo da una scossa di assestamento di magnitudo 6,4. Non c'è ancora un bilancio ufficiale del sisma, ma si teme possano esserci migliaia di vittime. L'ampiezza della devastazione ha spinto la giunta militare del Myanmar, isolata a livello diplomatico, a fare una richiesta di aiuti internazionali.