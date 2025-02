Terre rare, Zelensky: "L'intesa con gli Usa è pronta ma non chiusa" Milano, 26 feb. (askanews) - L'accordo fra gli Stati Uniti e l'Ucraina sulle terre rare è pronto, ma non chiuso. Lo ha precisato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo indiscrezioni che parlavano di intesa raggiunta, aggiungendo che vuole discuterne con gli alleati europei. Un punto di intesa è stato comunque raggiunto, la bozza è stata definita "accettabile" dal presidente ucraino e l'accordo potrebbe essere firmato già durante la visita di Zelensky a Washington, prevista per venerdì 28 febbraio. Per Donald Trump le terre rare, minerali fondamentali per l'industria tecnologica ed energetica, sono una sorta di compensazione dell'aiuto finora dato dagli Usa all'Ucraina. "Se possibile, vorrei acquistare minerali anche dal territorio russo. Hanno anche delle terre rare molto buone - ha detto rispondendo ai giornalisti - e petrolio e gas. Guarda, sarebbe fantastico se li convinciamo. Anche per la Russia sarebbe un'ottima idea, perché potremmo concludere affari lì". Secondo le indiscrezioni, gli americani avrebbero eliminato tutte le clausole che non andavano bene a Kiev, che chiede in cambio maggiori garanzie sulla sicurezza.