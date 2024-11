Terminal aeroporto Gatwick evacuato per motivi di sicurezza Milano, 22 nov. (askanews) -Il terminal Sud dell'aeroporto internazionale londinese di Gatwick è stato evacuato per un problema di sicurezza e poi riaperto dopo alcune ore. Chiusa anche la stazione dei treni corrispondente. Secondo quanto riferito dalla polizia del Sussex la causa è stata la scoperta di un "sospetto oggetto proibito in un bagaglio". Una squadra specializzata in esplosivi è stata inviata all'aeroporto "per precauzione".