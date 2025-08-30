Tensione Usa-Venezuela, lanciamissili Lake Erie nel canale di Panama Panama, 30 ago. (askanews) - L'incrociatore lanciamissili statunitense USS Lake Erie è entrato venerdì sera nel Canale di Panama dal Pacifico, diretto verso i Caraibi, nell'ambito di un dispiegamento navale voluto da Washington al largo delle coste del Venezuela. La nave da guerra ha attraversato la chiusa di Pedro Miguel intorno alle 21:30 ora locale (04:30 GMT di sabato ora italiana), e ha poi proseguito verso l'Atlantico, un percorso di circa 80 chilometri.