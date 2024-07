Tennistavolo, partiti ufficialmente i campionati mondiali master Roma, 8 lug. (askanews) - Un Mondiale all'insegna della Pace e dell'inclusione. Oltre 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi e dai 5 Continenti, tra questi anche i Paesi attualmente in conflitto: Ucraina, Russia, Palentina e Israele. Tutti con il grande obiettivo di condividere, attraverso lo sport, un dialogo di unione. Il Master, riservato agli over 40 vede la partecipazione attiva di ultranovantenni ed una centenaria americana di origine cinese. Ieri sera la spettacolare ed emozionante Cerimonia di Apertura che ha dato il via ufficiale presso la Nuova Fiera di Roma, agli ITTF World Masters Table Tennis Championships Roma 2024 - presented by Stag Global, davanti a cinquemila spettatori. La serata ha visto la partecipazione sul palco della Presidente della International Table Tennis Federation, Petra S rling, e del presidente della Federazione Italiana Tennistavolo, Renato Di Napoli. "Per me - ha affermato il presidente Di Napoli - è una grande emozione essere su questo palco per la cerimonia d'apertura dei Campionati Mondiali Master e un grande orgoglio vedere così tante persone presenti. Ho il piacere di dare a tutti il benvenuto, a nome della Federazione Italiana Tennistavolo, a questa, che, come ben sapete, è la manifestazione di tennistavolo più partecipata della storia e anche l'evento sportivo più grande mai ospitato in Italia. I numeri di 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi dei cinque continenti, fanno veramente impressione e sono entusiasta di potervi avere tutti qui a Roma, nella nostra fantastica capitale. Sono grato alla Federazione Internazionale e alla presidente Petra S rling, per averci rinnovato la fiducia, dopo il successo ottenuto dai Campionati Europei Master del 2022 a Rimini. Ringrazio anche le istituzioni politiche e sportive per il sostegno che ci hanno garantito, a testimonianza della grande attenzione che nutrono nei nostri confronti, gli sponsor, il title sponsor Stag in primis, e i partner. Il lavoro che ci ha portato fin qui è stato enorme e il mio pensiero non può non andare al Comitato Organizzatore, presieduto dall'avvocato Giancarlo Guarino, al direttore dell'evento Giuseppe Marino, al personale federale, ai volontari agli arbitri e a tutti coloro che da molto tempo stanno collaborando alla buona riuscita. Avremo in gara atleti Over 40 e la giocatrice con la maggiore esperienza sta per tagliare il traguardo dei 100 anni. Avremo dunque in campo diverse generazioni di appassionati del nostro sport e questi Mondiali sono la migliore dimostrazione di come il tennistavolo sia veramente per tutti. Coesione e inclusione sono altri concetti cardine, avendo deciso di aprire la manifestazione anche agli atleti paralimpici. Auguro a tutti voi di divertirvi con il nostro sport e di trovare l'opportunità per trascorrere una meravigliosa settimana anche con le vostre famiglie e i vostri amici. Nel tempo libero potrete visitare bellezze che fanno parte del patrimonio artistico, storico e culturale a livello mondiale. Faremo il possibile per rendere questa vostra permanenza a Roma indimenticabile. Buoni Campionati Mondiali a tutti e viva il tennistavolo". La presidente S rling ha espresso il suo "grande piacere per essere qui con tutti voi, riuniti a Roma, la Città Eterna, per questo prestigioso evento. Con più di 6.000 giocatori, questa è la più grande partecipazione che il nostro sport abbia mai avuto per un evento! In qualità di Presidente della Federazione Internazionale di Tennistavolo, sono profondamente onorata di essere testimone del culmine dei nostri sforzi collettivi e di così tanti giocatori di ping pong provenienti da ogni angolo del mondo. Ancora una volta, siamo tutti qui per lo sport che amiamo, per rientrare in contatto con i vecchi amici e creare nuovi legami con gli altri giocatori. La trasformazione dei Campionati Mondiali Veterani nei Campionati Mondiali Master rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro viaggio in corso. Questo non è solo un cambio di nome, ma una riaffermazione del nostro impegno nel rendere il tennistavolo accessibile e divertente per persone di tutte le età. Fatemi sentire un grande applauso per la nostra partecipante più anziana, che 99 anni, la signora Wa Yuet Yu, proveniente dagli Stati Uniti. Abbracciando il concetto di "Masters", onoriamo i nostri giocatori e il nostro sport come attività che dura tutta la vita. Il tennistavolo è per tutti e per la vita! Che tu sia un campione Master esperto o un nuovo arrivato in questa scena, che tu venga da Roma o da un altro continente, che giochi a ping pong o para tennistavolo, sei parte integrante della nostra famiglia globale di tennistavolo e ti diamo il benvenuto qui! Nel corso di questo campionato, vi incoraggio ad abbracciare i valori del fair play, del rispetto e del lavoro di squadra, che sono al centro del nostro sport. Gareggiamo con passione e determinazione, ma anche con garbo e sportività. Celebriamo non solo le vittorie nel tabellone, ma anche i legami di amicizia che si stringono dentro e fuori dal tavolo. E, in questo periodo di vacanze estive, godiamoci la dolce vita e il meglio che Roma e l'Italia possano offrire. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al Comitato Organizzatore di Roma 2024, alla Federazione Italiana Tennistavolo, a Stag, a tutti i nostri partner commerciali, alla Comunità Sportiva Italiana, alla Città, alla Regione Lazio e al Governo italiano per il loro forte sostegno a questo evento. Vorrei anche ringraziare i funzionari, i volontari e il personale che hanno lavorato instancabilmente per offrire un evento organizzato in modo così professionale per la nostra amata comunità di Master. A nome dell'ITTF, porgo i miei più sinceri auguri per un'esperienza di campionato piacevole e di successo. Possa il brivido della competizione accendere la nostra passione per questo sport e che i ricordi creati qui a Roma possano essere custoditi per gli anni a venire. Grazie a tutti per essere qui, che vincano i migliori giocatori e che i Campionati del Mondo abbiano inizio!". Da oggi fino a domenica 14 si disputeranno i match di individuali e doppio su oltre 300 tavoli da gioco. Mercoledì 10, giornata di stop sportivo per lasciare spazio alla parte turistica di questa grande manifestazione. Gli atleti potranno gustarsi le meraviglie della città Eterna e alle 18.30 incontrarsi per un flash mob sulla Piazza del Campidoglio. Seguirà una serata di Gala sulla Terrazza della Protomoteca.