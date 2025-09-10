Telefono Amico: "In Italia 300 suicidi al mese"

Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
VideoTelefono Amico: "In Italia 300 suicidi al mese"
10 set 2025
Rigon: "Fenomeno in crescita: il tasso negli ultimi due anni e' il piu' alto dal 2015"