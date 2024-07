Tel Aviv sotto un attacco di droni "Jaffa", rivendicano gli Houthi Milano, 19 lug. (askanews) - Una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di un drone a Tel Aviv, ha riferito il Jerusalem Post, citando i servizi di emergenza. I media avevano riferito in precedenza che un'esplosione era avvenuta nei pressi del consolato degli Stati Uniti a Tel Aviv. Secondo Al Arabiya i ribelli yemeniti Houthi hanno lanciato un missile balistico e quattro droni contro Israele durante la notte: il missile e tre dei droni sono stati abbattuti dalle forze statunitensi nella regione, e solo il quarto drone è riuscito a raggiungere Tel Aviv. Gli houthi, che hanno rivendicato l'attacco, hanno affermato su X di aver utilizzato un nuovo drone "in grado di aggirare i sistemi di intercettazione e non essere rilevabile dai radar". Il portavoce delle forze armate ha rivelato che il drone si chiama "Jaffa", nome dell'antica città portuale palestinese da cui è stata fondata Tel Aviv. L'attacco di droni è il primo di un'imminente escalation nelle operazioni militari dei ribelli Houthi contro le città israeliane, ha affermato un membro dell'ufficio politico del gruppo ribelle con sede nello Yemen.