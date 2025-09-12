Tel Aviv, raduno di bikers per chiedere la liberazione degli ostaggi

Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Tel Aviv, 12 set. (askanews) - Decine di motociclisti si sono radunati nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv, con bandierine attaccate alle moto e cartelli con le foto di quanti sono ancora nelle mani di Hamas. Una tappa del loro itinerario attraverso Israele, da Haifa a Beeri, per chiedere un accordo per il ritorno degli ostaggi detenuti a Gaza. "È importante mantenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica sugli ostaggi. È importante far sentire la loro voce, quella che loro stessi non possono far sentire, e riportarli a casa adesso", hanno detto alcuni dei partecipanti al raduno. Dei 251 ostaggi catturati durante l'assalto del 7 ottobre, 47 rimangono a Gaza, compresi 25 che secondo l'esercito israeliano sono morti.