Domenica 5 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italiana morta a FormenteraFrancia LecornuFlotillaGuerra UcrainaRitiro SinnerElezioni Calabria
Acquista il giornale
VideoTel Aviv, preghiera per gli ostaggi di Gaza: "Speriamo tornino presto a casa"
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Tel Aviv, preghiera per gli ostaggi di Gaza: "Speriamo tornino presto a casa"

Tel Aviv, preghiera per gli ostaggi di Gaza: "Speriamo tornino presto a casa"

Tra i partecipanti anche familiari delle vittime e sopravvissuti alla prigionia