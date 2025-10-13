Tel Aviv, la gioia aspettando gli ostaggi: "È indescrivibile" Roma, 13 ott. (askanews) - Una folla immensa si è radunata sulla Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dopo la notizia della liberazione di 20 ostaggi da parte di Hamas, dopo oltre due anni. Amici, familiari, gente comune che non ha mai smesso di sperare e organizzare raduni e mobilitazioni per spingere affinché si trattasse per farli tornare a casa, cantano, applaudono e si abbracciano in attesa di vederli tornare a casa. "Oggi è un giorno speciale. Una sensazione che non riesco a descrivere, sono molto, molto, molto felice" dice una donna. "È anche grazie alle nostre lotte, grazie al fatto che la gente è scesa in strada e nelle piazze, abbiamo dato un contributo enorme alla liberazione degli ostaggi e, naturalmente, grazie a chi ha tirato le fila: Trump" dice un'altra. "È così emozionante e commovente che finalmente si stia realizzando questo, che ciò per cui abbiamo lottato per più di due anni stia finalmente accadendo: i nostri ostaggi stanno tornando a casa. Ma allo stesso tempo non ci fermeremo e continueremo a venire qui fino a quando non avremo recuperato l'ultimo corpo" aggiunge un'altra ragazza di Tel Aviv.