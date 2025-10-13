Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
VideoTel Aviv, gli ostaggi liberi atterrano sul tetto dell'ospedale Ichilov
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Tel Aviv, gli ostaggi liberi atterrano sul tetto dell'ospedale Ichilov

Tel Aviv, gli ostaggi liberi atterrano sul tetto dell'ospedale Ichilov

Roma, 13 ott. (askanews) - Nelle immagini l'atterraggio dell'elicottero con a bordo gli ostaggi israeliani liberati sul tetto dell'ospedale Ichilov di Tel Aviv. Gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora in vita sono stati rilasciati da Hamas in due gruppi separati, prima sette, poi altri 13, come parte dell'accordo promosso dagli Usa tra Israele e Hamas. Allo stesso tempo sono stati rilasciati circa 2000 prigionieri palestinesi.