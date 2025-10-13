Tel Aviv, gli ostaggi liberi atterrano sul tetto dell'ospedale Ichilov Roma, 13 ott. (askanews) - Nelle immagini l'atterraggio dell'elicottero con a bordo gli ostaggi israeliani liberati sul tetto dell'ospedale Ichilov di Tel Aviv. Gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora in vita sono stati rilasciati da Hamas in due gruppi separati, prima sette, poi altri 13, come parte dell'accordo promosso dagli Usa tra Israele e Hamas. Allo stesso tempo sono stati rilasciati circa 2000 prigionieri palestinesi.