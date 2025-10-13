Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video

Tel Aviv, gioia e lacrime alla notizia del rilascio dei primi ostaggi
13 ott 2025
13 ott 2025
Tel Aviv, gioia e lacrime alla notizia del rilascio dei primi ostaggi

Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - Lacrime, commozione e gioia nella Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv quando è arrivato l'annuncio della liberazione del primo gruppo di ostaggi. Appena la voce all'altoparlante ne ha confermato il rilascio, si sono levate grida tra la folla in festa, centinana di persone, non solo familiari e amici, qualcuno è scoppiato a piangere. Nella piazza, tante bandiere israeliane con un nastro giallo, simbolo del movimento che per due anni ne ha chiesto ad Hamas il rilascio, e cartelli con le loro foto.