TEF25, Ventura (Oice): risposta a sfide ingegnerestiche futuro Roma, 13 mar. - "Taranto Eco Forum 25 si presenta come una risposta concreta alle sfide ingegneristiche che ci attendono dove la sostenibilità è al centro di ogni soluzione. Le sfide, dalla decarbonizzazione alle energie rinnovabili alla bonifica ambientali richiedono tecnologie avanzate che rispettino l'ambiente. L'obiettivo delle nostre società di ingegneria è sviluppare soluzioni pratiche e replicabili che possano essere applicate a livello locale e globale garantendo al contempo un progresso che non comprometta il futuro del nostro pianeta". Lo dichiara l'ing. Francesco Ventura, consigliere OICE con delega all'ambiente, in occasione della presentazione dell'edizione 2025 del Taranto Eco Forum (TEF).