TEF25, Paparella: straordinaria opportunità soluzioni concrete Roma, 13 mar. -Silvia Paparella, General Manager RemTech Expo, Consigliere delegato Ferrara Expo, in occasione della presentazione dell'edizione 2025 del Taranto Eco Forum (TEF) a Roma, ha dichiarato: "Il TEF 2025 rappresenta una straordinaria opportunità per mettere in campo soluzioni concrete in grado di affrontare le sfide ambientali più urgenti del nostro tempo. Siamo orgogliosi di essere parte di questo evento, che non solo promuove l'innovazione tecnologica, ma favorisce anche il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella transizione ecologica. Taranto, con il suo passato industriale e il suo impegno verso la sostenibilità, è il luogo ideale per generare idee, progetti e collaborazioni che possano avere un impatto positivo e duraturo su scala nazionale e internazionale. La partecipazione di RemTech Expo in questa iniziativa è un chiaro segnale della nostra volontà di supportare l'evoluzione verso un futuro più verde e più responsabile."