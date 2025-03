TEF25, Gava: simbolo di chi guarda a innovazione e tecnologia Roma, 13 mar. (askanews) - "Il TEF è il simbolo di chi ha capito che per continuare con lo sviluppo sostenibile bisogna guardare alle innovazioni e alla tecnologia. Per tutelare l'ambiente, mantenere i posti di lavoro e l'economia del paese attraverso anche le riconversioni. I fondi stanziati, il Just Transition Fund, sono una parte concreta di quello che vogliamo fare insieme a tutta la parte delle bonifiche, accelerando i percorsi. Con la struttura commissariale in essere, i fondi stanziati, il governo del territorio è quello che vogliamo raggiungere il prima possibile". Lo ha dichiarato Vannia Gava, Vice Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione a Roma dell'edizione 2025 del Taranto Eco Forum (TEF).