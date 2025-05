TEF 2025, Sottosegretario Morelli: giornate di energia e visione Roma, 22 mag. - "Sono giornate cariche di energia e visione. Manifestazioni come il Taranto Eco Forum rappresentano un vero faro per la rigenerazione, un'occasione concreta per ripensare il futuro della città in chiave sostenibile e positiva. Il recupero delle aree dismesse non è più solo un obiettivo, ma un processo già in atto, accompagnato da investimenti importanti e da una forte volontà di cambiamento. Taranto sta diventando un modello, un punto di partenza per nuove infrastrutture, per la crescita delle start-up e per costruire, proprio da qui, un futuro green e innovativo. Il TEF dimostra che quando istituzioni, imprese e territori lavorano insieme, il cambiamento è possibile e reale. Taranto oggi è al centro di una nuova visione che guarda avanti con fiducia". Lo ha dichiarato Alessandro Morelli, Sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, al Taranto Eco Forum 2025. In collaborazione con Taranto Eco Forum 2025