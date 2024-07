Tecnologia innovativa per rinnovare il settore dei risarcimenti Roma, 25 Lug. (askanews) - Manuel Tricomi, è l'imprenditore che ha avviato un importante passo avanti nel settore dei risarcimenti con il progetto Risarcire.it. Il nuovo sistema, che sfrutta tecnologie innovative, mira a garantire ai clienti il giusto risarcimento per i danni subiti, semplificando le complesse procedure burocratiche e offrendo un'assistenza completa e personalizzata. Risarcire.it è nato dalla consapevolezza delle difficoltà che spesso ostacolano chi cerca di ottenere un risarcimento. Tricomi ha sviluppato il sistema con l'obiettivo di rendere il percorso verso il risarcimento più sicuro e soddisfacente per i clienti. Il progetto si avvale di un team di esperti, tra cui medici, medici legali, avvocati e fisioterapisti, oltre a strutture convenzionate di alto livello. "Grazie ai nostri servizi innovativi e tecnologici, abbiamo creato il metodo Risarcire con cui aiutiamo centinaia di persone a ottenere il risarcimento dovuto," spiega Tricomi. Il sistema si rivolge a chi ha subito incidenti stradali, malasanità, infortuni sul lavoro e danni immobiliari, offrendo un'assistenza mirata alle esigenze di ogni cliente. L'app di Risarcire.it consente ai clienti di monitorare quotidianamente lo stato delle loro pratiche, offrendo trasparenza e aggiornamenti continui. "Consegniamo ad ogni danneggiato una guida che spiega cosa faremo per lui o lei," aggiunge Tricomi, sottolineando l'importanza della chiarezza e della comunicazione nel processo di risarcimento. Un aspetto centrale del metodo Risarcire.it è il feedback dei clienti. "Al termine dell'esperienza con noi, ogni cliente compila un questionario di gradimento. Questo ci permette di identificare i punti di forza e gli aspetti da migliorare, per continuare a fornire un servizio di alto livello," afferma Tricomi. L'obiettivo è sempre quello di soddisfare le aspettative dei clienti e suggerire agli assicuratori i prodotti più adatti alle loro esigenze. La competenza e la professionalità di Tricomi sono elementi chiave del successo di Risarcire.it. La dedizione e la passione dell'imprenditore si riflettono nella qualità del servizio offerto, che punta a soddisfare pienamente le esigenze dei clienti. Grazie a Risarcire.it, molte persone hanno ottenuto il risarcimento meritato, superando le difficoltà burocratiche e ricevendo un supporto completo e personalizzato. Fondata nel 2011, l'azienda è stata riconosciuta da Philip Kotler, docente alla Northwestern University di Evanston in Illinois e indicato come guru del management di tutti i tempi dal Financial Times, come modello di azienda per la sua capacità di produrre risultati concreti attraverso idee innovative. "Essere considerato un modello aziendale da Kotler è un grande onore e una responsabilità non trascurabile," dichiara Tricomi. Gli obiettivi futuri di Risarcire.it includono l'espansione in nuovi mercati e l'adeguamento alle novità tecnologiche, mantenendo sempre al centro il valore umano delle relazioni. Si propone dunque come un'azienda dinamica e innovativa, pronta a fronteggiare le sfide del settore e a migliorare costantemente il proprio servizio, garantendo ai clienti un supporto efficace e trasparente nel percorso verso il risarcimento.