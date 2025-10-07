TeamLab apre a Kyoto il suo primo museo permanente in Giappone Kyoto, 7 ott. (askanews) - Da una massa fluttuante di bolle a una sala di sfere luminose in movimento: è stato inaugurato a Kyoto il TeamLab Biovortex, il primo museo permanente del celebre collettivo artistico giapponese. Con oltre 50 opere immersive su 10.000 metri quadrati, si tratta della più grande mostra di TeamLab mai realizzata in Giappone. L'esperienza, che unisce arte, tecnologia e percezione, invita i visitatori a interagire con installazioni di luce, acqua e suono. "Ha superato le nostre aspettative, è stato fantastico. Non abbiamo mai visto nulla di simile, e di certo non negli Stati Uniti - raccontano Eric e Lena Wiger, turisti americani -. È molto interattivo, pieno di angoli perfetti per le foto". I due, che si definiscono "più persone da tecnologia che da musei", aggiungono: "È un'arte più moderna, con giochi di luce al posto dei quadri. Non siamo tipi da mostre, ma questa ci è piaciuta molto. Il lato digitale è davvero affascinante." Dalla vicina Taiwan, Ken Sun riassume in poche parole la sua impressione: "È davvero incredibile". Per la connazionale Joy You, "lo spazio è enorme, l'atmosfera bellissima e piena di colori". Il nuovo museo, ospitato in un'ex area industriale riqualificata, riafferma Kyoto come una delle capitali internazionali dell'arte immersiva e segna una nuova tappa per il collettivo che, da Tokyo a Singapore, ha trasformato il modo di vivere l'arte contemporanea.