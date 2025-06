Taormina, Solarino: onore essere madrina di un festival al femminile Taormina, 10 giu. (askanews) - "È sempre una grande emozione arrivare a un festival e quest'anno ancora di più, essendo la madrina, sono felice e onorata. Il programma è molto ricco, penso che sarà molto bello anche per il pubblico". Così Valeria Solarino, madrina del 71esimo Taormina Film Festival che fino al 14 giugno animerà il Teatro Antico e altre location con numerose star internazionali e italiane. "Tiziana Rocca, la padrona di casa, ha voluto creare un festival al femminile - ha aggiunto - penso sia molto importante, perché finché non ci sarà davvero una parità è bene che qualcuno si prenda cura di dare spazio alle donne". Infine, parlando delle star più attese al festival, Valeria Solarino non ha dubbi. "Io sono da sempre una fan di Martin Scorsese, qui porterà l'edizione restaurata di 'Taxi Driver', uno dei miei film preferiti, quindi attendo lui" ha detto.