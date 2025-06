Taormina, si chiude con Monica Bellucci: fan, premio e... Tim Burton Taormina, 16 giu. (askanews) - Chiusura in grande per il 71esimo Taormina Film Festival con Monica Bellucci. Bagno di folla, foto e autografi per l'attrice, arrivata sull'ultimo red carpet con il compagno, il visionario e geniale regista Tim Burton. Elegante in un abito nero con intarsi di pizzo, a Taormina Monica Bellucci ha ricevuto anche un Premio Speciale per i 25 anni di Malèna, film celebrato anche dal manifesto di questa edizione del festival. Un omaggio a Giuseppe Tornatore, alla forza del suo racconto ambientato in Sicilia e a un ruolo indimenticabile per l'attrice. Sul palco del Teatro Antico tanti gli applausi per lei. "Sono molto emozionata e felice... grazie Taormina e Grazie Sicilia", ha detto. Poi sul palco è salito anche Tim Burton a elogiarla: "Lei è l'Italia, lei è italiana, lei è..." e le ha dato un bacio. Monica Bellucci, parlando del regista con cui lavorò in "Beetlejuice Beetlejuice", ha voluto sottolineare che lei "sta con l'uomo" Tim Burton, non con l'artista, pur definendolo un regista meraviglioso. Parlando della sua carriera ha detto che la sua "passione per il cinema è sempre viva", ma dopo anni dedicati a viaggi e lavoro ora "le priorità sono le figlie" e la sua vita. E proprio a proposito della figlia Deva, tra le interpreti della serie tv "Il Gattopardo", ha affermato che le piace vedere la sua passione e il suo entusiasmo per il lavoro e che le critiche ricevute per la sua performance sono comunque "utili per crescere come attrice". (Emanuele Bigi)