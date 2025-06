Taormina, Douglas, Franco, Reedus: star in piazza tra fan e selfie Taormina, 11 giu. (askanews) - Folla nella piazzetta di Taormina per il primo red carpet che ha ufficialmente aperto il Taormina Film Festival, edizione 71. Residenti e tanti turisti hanno atteso a lungo le star della prima serata che si sono concesse a foto, selfie e autografi. Uno su tutti Michael Douglas, che poi ha ricevuto il Taormina Excellence Achievement Award al Teatro Antico. "I feel fantastic" ha risposto a chi gli chiedeva come si sentisse in questo momento al festival in Sicilia. Molto richiesti per selfie e autografi anche Norman Reedus, il Daryl Dixton di "The Walking Dead", arrivato a presentare "Ballerina", il film d'apertura, insieme al regista Len Wiseman e James Franco, che ha sfilato con la fidanzata Izabel Pakzad. Sul tappeto rosso anche Nina Zilli, che ha aperto la serata in un'esibizione che ha unito la musica al cinema, e la giuria di questa edizione, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, composta da Da'Vine Joy Randolph, premio Oscar per "The Holdovers", la costumista Sandy Powell, tre volte premio Oscar, il giornalista cinematografico Steven Gaydos, Alessandra Mastronardi e Ilenia Pastorelli.