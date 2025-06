Taormina, Denise Tantucci: così racconto Leopardi in modo "leggero" Taormina, 12 giu. (askanews) - Denise Tantucci è arrivata al Taormina Film Festival per presentare "Leopardi & Co." di Federica Biondi in uscita nelle sale (distribuito da Eagle Pictures) dal 14 agosto, una commedia romantica in cui recitano anche la premio Oscar Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine. Interamente girato a Recanati, diretto da una regista marchigiana nei posti in cui Leopardi visse e descrisse nelle sue opere, il film parla dell'amore che sboccia tra Silvia, interpretata da Denise Tantucci, anche lei marchigiana, e David, Jeremy Irvine, divo americano che arriva in Italia per girare "Giacomo in Love", un film su Giacomo Leopardi, anziché, come pensava lui, su Giacomo Casanova. Arrivando impreparato sul set, avrà bisogno di una consulente per affrontare la parte, un'esperta leopardiana con cui dopo un'inizio complicato nascerà un'intesa. "È un film internazionale, è stato anche per noi un incontro di nuove culture - ha spiegato - il mio personaggio, che è di Recanati, è una appassionata di Leopardi, si trova a dover interagire con questo attore americano abituato al successo, a dinamiche più ampie, e deve trovare la chiave giusta per insegnare a una persona del genere Leopardi, quindi questo incontro-scontro dà loro la possibilità di cambiare, di arricchirsi. La cosa bella è che è stato così anche nella realtà, Leopardi non si studia all'estero, però i suoi concetti sono stati così innovativi che quando ne parli tutti ne restano folgorati. Secondo me il film può insegnare tanto anche a noi italiani che Leopardi lo conosciamo, che Recanati l'abbiamo vista in cartolina, con un approccio più leggero" ha raccontato l'attrice. "Leopardi è stato uno dei miei poeti preferiti, perciò vederlo trascritto in una chiave così trasversale è stato molto bello" ha aggiunto. Nel film la divertente Whoopi Goldberg fa l'agente di Hollywood. "Un onore" ha raccontato Denise lavorare con lei. "Ero felicissima perché non avevo idea di cosa aspettarmi però penso di aver visto tutti i suoi film quando ero piccola con i miei genitori quindi l'ho sempre associata ai ricordi molto dolci della mia infanzia". Servizio e intervista di Lucilla Andrich