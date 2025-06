Taormina, Catherine Deneuve: amo tutto dell'Italia tranne la politica Taormina, 11 giu. (askanews) - "Adoro l'Italia, ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano perché sono venuta molte volte, non grazie al padre di mia figlia (Marcello Mastroianni) che parlava benissimo francese.... Mi interessa la lingua, la gente, il Paese, mi piace tutto dell'Italia, a parte la politica, e ci vengo regolarmente". Così Catherine Deneuve, ospite del Taormina Film Festival, dove sarà protagonista di una serata di gala al Teatro Antico in cui riceverà il Premio alla carriera in questa 71esima edizione.