Tajani: Vance? L'Europa deve agire e non agitarsi Monaco, 15 feb. (askanews) - "Bisogna agire e non agitarsi" ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando a margine della Conferenza di Monaco in riferimento all'attacco all'Europa del vicepresidente Usa JD Vance. "Non ho mai parlato con Vance, ho sentito dei discorsi, ma ha parlato in generale dell'Europa, non è intervenuto su temi concreti - ha detto Tajani - può avere delle idee sull'Europa, io ne ho un'altra, ma me interessa lavorare per la pace, cosa che ho fatto con Rubio e Kellogg, siamo all'inizio ma vogliono ascoltarci quindi c'è attenzione nei confronti dell'Italia e dell'Ue". "Mi pare che se le cose vanno in questa direzione non c'è da preoccuparsi, bisogna agire e non agitarsi".