Tajani: sull'Ucraina ogni mossa per la pace è positiva Milano, 13 feb. (askanews) - Sui negoziati per la fine della guerra in Ucraina "siamo ancora a una fase di chiacchiere. Le cose concrete si fanno quando ci siederemo al tavolo della trattativa". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo alle domande dei cronisti 96esimo a margine di un evento per l'anniversario dei Patti Lateranensi. "Siamo soltanto alla fase prodromica, il fatto che si siano parlati (Trump e Putin, ndr) è un fatto positivo. L'Europa dovrà essere coinvolta così come dovrà essere coinvolta l'Ucraina. Verdremo adesso domani e dopo domani a Monaco di Baviera. Noi lavoriamo per incoraggiare una pace giusta", ha concluso.