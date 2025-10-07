Martedì 7 Ottobre 2025

7 ott 2025
Tajani: "Siamo il Paese che ha accolto il maggior numero di palestinesi"

Il ministro: "Stiamo lavorando per costruire la pace, le parole stanno a zero"