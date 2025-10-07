Martedì 7 Ottobre 2025
Il Pd allontana i centristi
Raffaele Marmo
Missoli Tomahawk
Ucraina Russia
Ilaria Salis immunità
Pensioni manovra 2026
Luna piena oggi
Tajani: "Siamo il Paese che ha accolto il maggior numero di palestinesi"
7 ott 2025
Tajani: "Siamo il Paese che ha accolto il maggior numero di palestinesi"
Tajani: "Siamo il Paese che ha accolto il maggior numero di palestinesi"
Il ministro: "Stiamo lavorando per costruire la pace, le parole stanno a zero"
