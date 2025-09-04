Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
VideoTajani: si giochi Italia-Israele, no a usare sport per fini politici
4 set 2025
Tajani: si giochi Italia-Israele, no a usare sport per fini politici

Roma, 4 set. (askanews) - "Se noi utilizziamo lo sport per fini politici diamo un colpo al ruolo che deve svolgere lo sport; lo sport deve unire e risolvere i problemi; ricordo che il dialogo tra americani e cinesi si riaprì grazie a una partita di ping pong. Ci sono le condizioni per svolgere la partita di calcio e credo che la partita tra Italia e Israele si debba giocare". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo, a margine della presentazione della Festa nazionale di Forza Italia giovani Azzurra alla Camera, a una domanda su cosa ne pensasse delle richieste da parte di alcuni di non far disputare all'Italia la partita di calcio contro Israele.