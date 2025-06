Tajani: operazione militare Israele in Iran durerà giorni o settimane Roma, 14 giu. (askanews) - L'operazione militare israeliano appare destinata a durare "diversi giorni se non settimane". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato, citando il suo omologo israeliano Gideon Saar. "Di fronte a una minaccia nucleare non può esservi alcuna ambiguità: l'Iran non può dotarsi di una bomba atomica", ha aggiunto Tajani, spiegando che questo è il messaggio inviato anche al presidente israeliano Herzog a cui l'Italia ha ribadito il "diritto di Israele a garantire la propria sopravvivenza tutelandosi da un possibile attacco nucleare", ha aggiunto. Israele ha attaccato l'Iran in base a "precise d'informazioni d'intelligence" sul programma nucleare e missilistico di Teheran, tali da configurare "una minaccia esistenziale imminente" per lo Stato ebraico, ha concluso il ministro.