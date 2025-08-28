Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
VideoTajani: nuova Farnesina, con una testa politica e una testa economica
28 ago 2025
Tajani: nuova Farnesina, con una testa politica e una testa economica

Roma, 28 ago. (askanews) - "Visto che c'è una strategia del Governo per rinforzare la presenza del nostro export nel mondo per arrivare fino a 700 miliardi di euro nel 2027, serviva organizzare il Ministero, visto anche che tutte le nostre rappresentanze diplomatiche saranno sempre più orientate a sostenere le nostre imprese, in modo da non lasciare alcuna impresa italiana nel mondo da sola, senza il sostegno del Governo e dello Stato. Quindi abbiamo deciso di cambiare il Ministero degli Esteri, che sarà un ministero 'bicapite', con una testa politica e una testa economica": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri dedicato alla riforma della Farnesina.