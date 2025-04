Tajani: nostre imprese devono sentirsi accompagante dal governo Roma, 15 apr. (askanews) - "Il governo sta facendo di tutto affinché attraverso un piano si possano sostenere le nostre imprese grandi, piccole e medie ad arrivare a occupare spazi di mercato sempre più importanti. Le nostre imprese devono sempre sentirsi accompagnate dal governo anche lontano dalla madre patria". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo. "Vogliamo aiutare in tutto il mondo le nostre imprese; io sono reduce da una serie di incontri in India dove c'è grande interesse e simpatia per l'Italia, c'è voglia di lavorare con noi. Così in Giappone, dove abbiamo inaugurato il Padiglione italiano dell'Expo di Osaka: un grande successo, credo sia uno dei più visitati. Abbiamo voluto che l'Expo diventasse un trampolino di lancio per le nostre imprese".