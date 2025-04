Tajani: non farei mai parte di un governo anti-Ue Roma, 5 apr. (askanews) - "Sia chiaro che noi difendiamo l'Europa, continueremo a difenderla, l'Europa è la nostra casa, io non farei mai parte di un governo antieuropeo quindi questo deve essere chiaro, per fortuna mi pare che il presidente del consiglio Meloni abbia fatto sempre scelte a difesa dell'Unione europea". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, al suo arrivo al Palazzo dei congressi di Roma per il Consiglio nazionale del partito, a una domanda sull'atteggiamento della Lega, spesso ostile all'Unione europea.