Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Influencer GazaPensioni oggiMaltempo ItaliaMacron SalviniUcraina RussiaMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
VideoTajani: "Niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti"
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Tajani: "Niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti"

Tajani: "Niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti"

"Giusto che diano un contributo ma non dare loro la caccia"