Tajani: Italia pronta a far sua parte con missione pace in Medioriente Washington DC, 11 lug.(askanews) - L'Italia è pronta a inviare una "missione militare italiana" per costruire la pace a Gaza qualora dovesse esserci una "decisione delle Nazioni Unite su richiesta delle parti". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto con la stampa italiana a margine del vertice della Nato a Washington DC, dopo una riunione G7. "La riunione dei ministri degli Esteri del G7 condanna la decisione del governo israeliano di occupare parte del territorio della Cisgiordania" ha detto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte", ha detto. La missione "sarebbe finalizzata a ricostruire uno stato palestinese, una missione a guida araba, ovviamente sotto la bandiera delle Nazioni Unite, modello Unifil" e "per dar vita ad una organizzazione anche di pubblica amministrazione e di polizia. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità".