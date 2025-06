Tajani: i nostri carabinieri resteranno a Rafah con la missione Ue Bruxelles, 23 giu. (askanews) -"Ho chiesto garanzie per i nostri connazionali che sono voluti restare in Iran e per la nostra ambasciata che è rimasta aperta, a differenza di quelle di altri paesi e ho trovato orecchie attente; per quanto riguarda Israele, ho avuto la conferma dell'autorizzazione a proseguire con la missione europea a Rafah, quindi resteranno anche i nostri carabinieri, è un riconoscimento del loro ruolo lì, in un punto delicatissimo del Medio Oriente, me lo ha confermato il ministro Saar e credo sia un messaggio positivo per l'Ue e per l'Arma". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando al suo arrivo a Bruxelles, per una riunione dei ministri degli Esteri europei dopo l'attacco degli Usa ai siti nucleari iraniani, dopo aver avuto colloqui telefonici con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e con il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran Abbas Araghchi.