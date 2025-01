Tajani: guerra di dazi non conviene a nessuno, trovare compromessi Roma, 28 gen. (askanews) - Una "guerra di dazi" con gli Stati uniti non conviene a nessuno, ragione per la quale bisognerà trovare delle soluzioni di compromesso. L'ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in dichiarazioni alla stampa a margine di un evento sulle Giornate della Moda a Villa Madama. Tajani ha definito "molto positivo" il colloquio avuto con il nuovo segretario di Stato Usa Marco Rubio, anche se ha precisato che non è lui il responsabile per il commercio con l'estero di Washington. Rispetto al rischio che la nuova amministrazione Trump imponga dei dazi, Tajani ha detto: "Bisogna sapere quali saranno le misure. Io credo che in una guerra di dazi non convenga a nessuno. Dobbiamo trovare le giuste soluzioni per tutelare le nostre esportazioni". Il ministro ha suggerito che le imprese possano spingere sull'internazionalizzazione, producendo anche negli Usa. "Si possono trovare tante soluzioni di compromesso", ha detto il ministro. "Lavoreremo su questo. Le relazioni con Washington sono molto positive", ha detto ancora il vicepremier. "Con le imprese - ha proseguito - abbiamo valutato la situazione, quali possono essere i pericoli. Però ho visto anche molta serenità da parte delle nostre imprese".