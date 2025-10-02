Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
VideoTajani: Gaza non è Hamas, Israele è andato ben oltre all'autodifesa
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Tajani: Gaza non è Hamas, Israele è andato ben oltre all'autodifesa

Tajani: Gaza non è Hamas, Israele è andato ben oltre all'autodifesa

Roma, 2 ott. (askanews) - "Gaza non è Hamas, i palestinesi non sono Hamas. Sono le prime vittime di Hamas. Purtroppo queste nostre richieste sono state disattese, gli abitanti di Gaza, usati come ostaggi o come scudi umani dai terroristi, hanno subito in modo drammatico gli effetti dell'azione militare di Israele che è andata ben al di là del diritto all'autodifesa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni alla Camera sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza.