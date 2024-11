Tajani: fiduciosi su accordo di cessate il fuoco in Libano Fiuggi (Fr), 25 nov. (askanews) - "Abbiamo parlato" del possibile accordo tra Libano e Israele, ma "prima di concludere bisogna avere tutti gli accordi definitivi. Siamo fiduciosi, vedremo cosa accade, siamo favorevoli a ogni iniziativa" a favore del cessate il fuoco. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al G7 esteri a Fiuggi, dicendosi "ottimista" sulla trattativa. Tajani ha ribadito che "l'Italia è pronta a fare la sua parte proprio per il grande impegno profuso in questi anni". Sul Libano, "ho dato piena disponibilità dell'Italia a essere protagonista, per sorvegliare l'applicazione dell'accordo insieme a Stati Uniti e altri. Vogliamo giocare un ruolo", ha insistito. "L'ho detto al ministro libanese", incontrato questa mattina, "vedremo", ha aggiunto Tajani. "Siamo pronti a giocare un ruolo non secondario, come nei Balcani".