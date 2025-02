Tajani: Fare polemiche con gli Usa non è nell'interesse di nessuno Monaco, 14 feb. (askanews) - Se il vicepresidente Usa JD Vance dice che l'Europa non ha valori democratici e invita a votare in Germania per l'estrema destra di AfD, "io voto per la CDU-CSU, sono vicepresidente del partito popolare europeo e Forza Italia farà votare per la CDU tutti gli italiani che hanno la doppia cittadinanza e vivono qui in Germania"; lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Quanto al difficile rapporto dell'Europa con gli Stati Uniti di Trump su vari temi, Tajani non si sbilancia ma suggerisce che "siamo due facce della stessa medaglia, dobbiamo fare entrambi dei passi in avanti ma fare polemiche non è nell'interesse di nessuno".