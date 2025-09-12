Tajani: droni russi in Polonia? Su no-fly zone deciderà Nato con Ue Roma, 12 set. (askanews) - "Adesso vedremo cosa deciderà la Nato, cosa deciderà, insieme ai Paesi dell'Ue. Certamente c'è un peggioramento della situazione. Non bisogna mai drammatizzare, però bisogna proteggere i confini dell'Europa e della Nato ed evitare che ci siano episodi come quelli che abbiamo visto l'altro giorno, con droni che probabilmente provenivano dalla Bielorussia e hanno invaso lo spazio aereo polacco. Questo è inaccettabile, lo abbiamo detto in maniera molto ferma. Se la Russia vuole testare la capacità di reazione dell'Occidente, lo ha visto perché i droni sono stati abbattuti": così il ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani rispondendo a una domanda dei cronisti su una possibile no fly zone tra Ucraina e Polonia, a margine dell'evento "Azzurra Libertà" a San Benedetto del Tronto.