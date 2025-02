Tajani: "Dobbiamo aumentare le spese militari, bene Von Der Leyen" Monaco, 14 feb. (askanews) - "Vedremo quando saranno normalizzate le proposte, siamo uniti come Unione Europea, dovremo discutere e affrontare con gli Stati Uniti il daffarsi. Innanzitutto io credo che dovremo aumentare le spese militari. Bene la decisione di Ursula von Der Leyen di accettare la nostra proposta sulla flessibilità del patto di stabilità di fatto per escludere le spese per la difesa. Questo ci permetterà di lavorare meglio come italiani e come europei e di mantenere gli impegni presi con la Nato": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Monaco, a margine della sua partecipazione alla Conferenza sulla sicurezza. "Lo abbiamo detto fin dall'inizio che eravamo favorevoli ad aumentare le spese militari, l'ho detto anche a (segretario americano Marco) Rubio quando ci siamo sentiti ma il nostro problema era il patto di stabilità. Oggi Von Der Leyen è stata molto esplicita e va nella direzione delle nostre richieste", ha concluso.