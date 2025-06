Tajani: "Chiediamo all'Iran di riattivare dialogo diretto con Usa" Bruxelles, 23 giu. (askanews) -"Ho parlato poco fa con il ministro degli Esteri dell'Iran per sollecitare ancora un'azione di reazione che non colpisca basi Usa, per cercare di riattivare un dialogo tra Iran e Usa e ho proposto ancora Roma con sede di un incontro". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo a Bruxelles per una riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea dopo l'attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. "Noi stiamo lavorando per una de-escalation. Ho ribadito che per noi l'Iran può procedere per la ricerca del nucleare civile, ma non quello militare, non può avere la bomba atomica. Ho chiesto anche di non intervenire per la chiusura di Hormuz, cosa che potrebbe avere ripercussioni per l'economia iraniana e di altri paesi, compresa la Cina. L'orientamento è favorire una ripresa del dialogo con gli Usa in maniera diretta. Mi sono anche preoccupato dei nostri connazionali in Iran, l'ambasciata è mobilitata, molti stanno partendo per l'Azerbaigian" ha aggiunto Tajani.