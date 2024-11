Tajani: cessate il fuoco in Libano è una gran bella notizia Roma, 27 nov. (askanews) - Il cessate il fuoco in Libano "è una gran bella notizia", alla quale "abbiamo dato un contributo importante anche con la riunione del G7 di Fiuggi": "è un successo anche italiano perché con la presidenza del nostro paese siamo ancora una volta riusciti a dare un contributo per la pace". E' quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo ai Med Dialogues a Roma. "Ora credo che il cessate il fuoco in Libano possa contribuire anche ad avviare un percorso per arrivare in tempi non lunghi a un cessate il fuoco anche a Gaza", ha aggiunto il ministro. "Noi stiamo lavorando per la pace, la pace giusta, e continueremo a inviare materiale per sostenere la popolazione civile", ha insistito Tajani, confermando che l'Italia è "al fianco del popolo palestinese". "Come sapete il nostro obiettivo è 'due popoli, due stati': lavoreremo per quello, abbiamo lavorato per la pace. C'è stato il cessate il fuoco in Libano, così continuiamo a farlo per la Striscia di Gaza", ha concluso.