Tajani annuncia visita Abu Mazen in Italia: Vedrà Mattarella e Meloni Roma, 27 nov. (askanews) - "Nei prossimi giorni verrà in Italia il presidente palestinese Abu Mazen, che incontrerà il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio": lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del question time alla Camera. Per quanto riguarda la Striscia di Gaza, "l'Italia è pronta a fare la sua parte, a partecipare una forza di pace internazionale a guida araba. C'è già stata la richiesta da parte degli Stati Uniti per la presenza di 200 carabinieri italiani", ha concluso Tajani.